Praiano, anni 70: quando lo sposo e l’amante litigarono… e spararono alla sposa

Costiera amalfitana. Facciamo un tuffo nel passato, agli anni 70, riportando un episodio successo a Praiano e apparso sul Mattino di oggi.

Amore o… calesse? È una storia dolorosa, ambientata negli anni Settanta in uno dei posti più suggestivi della Costiera amalfitana, dove Mario e Bruna stanno per unirsi in matrimonio. Le nozze finiranno nel sangue, ma per scoprire il movente bisogna ripercorrere il passato dei protagonisti, entrambi con un fardello di segreti ben custoditi. Almeno fino al giorno della tragedia. I due appartengono a due famiglie molto amiche, che organizzano il matrimonio a loro insaputa. A partire dall’incontro, molto romantico, quando Mario e Bruna sono appena ventenni. Tutto avviene nel villino a picco sul mare, siamo nella splendida Praiano, il giorno di Ferragosto. Sarà una grigliata di pesce e tanta musica sul terrazzo al chiaro di luna a sancire il «fidanzamento», destinato a trasformarsi presto in matrimonio. La coppia però già nasconde una vita privata. Sia Mario che Bruna hanno coltivato legami sentimentali e si vedono costretti a lasciare i rispettivi fidanzati. Gli «abbandonati» non accettano di buon grado l’addio e preparano la vendetta. Iniziano a tempestare di telefonate e messaggi minatori i «promessi sposi», che alla fine sono costretti a ricorrere alle forze dell’ordine per liberarsi dagli stalker. Ma Bruna, in segreto, ha più volte rivisto il suo ex, che in cuor suo continua ad amare. Non vuole però deludere i genitori e a malincuore si allontana da lui. Il giovane non accetta di perderla, e medita un piano che trasformerà il giorno delle nozze della sua ex in tragedia.

Nella vicenda c’è un retroscena. Mario, attraverso un comune amico, ha saputo tutto. Degli incontri che l’infedele compagna ha avuto con il rivale, e delle brutte intenzioni che il giovane ha per impedire che Bruna lo sposi. Si prepara, quindi, al contrattacco, assoldando due camorristi della zona che, vestiti da ospiti, presenzieranno davanti alla chiesa, sorvegliando che non ci siano «assalti» e fronteggiandoli all’occorrenza. Ma il destino, talvolta, si burla dei «furbi» e accade un imprevisto che rovinerà il programma ordito per gelosia. I due scagnozzi pagati dal futuro sposo, sono infatti «amici» anche del rivale in amore e, per guadagnare compenso in denaro da entrambi le parti, riferiscono tutto all’ignaro innamorato, pronto a fare irruzione in chiesa e portar via la sposa, costretta a unirsi in matrimonio senza amore.

Così, il fatidico giorno del «sì», mentre gli sposi stanno per scambiarsi le fedi, compare sulla porta della cattedrale l’amante disperato, pronto a fare giustizia. Mario è tranquillo, sa che a mandarlo via saranno i due «alfieri» ben pagati. Ma le cose non vanno così. Quando il giovane irrompe come una furia in chiesa, i due energumeni sono improvvisamente scomparsi, allontanandosi in auto con entrambi i «bottini», ricavati dalla folle gelosia dei due pretendenti. Intanto lo sposo, più scaltro che innamorato, ha considerato qualche «contrattempo» e ha ben pensato di armarsi. Nella cintura, sotto l’elegante abito blu notte, ha una pistola carica. La estrae alla vista dell’intruso, mentre la chiesa si svuota di tutti gli invitati, genitori e testimoni compresi, che corrono urlando verso l’uscita, dall’altare scompare anche il prete. Con l’arma puntata contro, il bersaglio non si dà per vinto. È cintura nera di arti marziali e riesce, con un calcio, a disarmare l’avversario. Poi con gesto repentino afferra la pistola, ed ora è lui a minacciare il mancato sposo. Inevitabile l’intervento della donna. Bruna, con le sue urla, intima al suo ex di gettare l’arma, e non macchiarsi di un gesto irresponsabile. Quell’attimo di titubanza basta a Mario per tornare all’attacco. Si scaglia con violenza inaudita sul giovane, che è ancora armato, e lo colpisce con un pugno. Dalla pistola parte un proiettile che colpisce, per fatale destino, la sposa che in quel momento li affianca. Sono attimi di paura e dolore: l’abito bianco di Bruna si macchia di rosso, è a terra svenuta, ma ancora respira. Viene chiamata d’urgenza l’ambulanza che, dalla chiesa dove la tragedia ha sostituito la festa, parte a sirene spiegate. Un intervento chirurgico in emergenza salverà la vita della sposa contesa: il proiettile ha sfiorato il suo cuore, senza colpirlo, solo per pochi millimetri. Si grida al miracolo, i genitori della sopravvissuta si pentono per averla costretta a sposarsi senza amore. E i due rivali? Pagheranno entrambi il malfatto, ma a pena scontata, sarà il giovane abbandonato a tornare tra le braccia dell’amata, questa volta per sempre. Sembra una favola, ma è un fatto vero. Anche se la giustizie e i sentimenti, stranamente, in questa storia trionfano.