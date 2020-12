Praiano, 5 nuovi casi di Coronavirus. Il Vicesindaco: “Non vanifichiamo i sacrifici fatti”

Praiano. Oggi nella città della costiera amalfitana si registrano 5 nuovi casi di Coronavirus. Il Vicesindaco F.F. dott.ssa Anna Maria Caso interviene con un post : “Carissime Concittadine, Carissimi Concittadini, questo bollettino merita un commento. Non possiamo permetterci di vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad ora. Vi prego, attenetevi scrupolosamente al rispetto delle regole che ormai conosciamo a memoria. Soprattutto, non facciamoci prendere dall’euforia. Non è detto che il 2021 debba essere festeggiato stanotte. Limitiamoci ad un brindisi ristretto ai familiari. Potremo salutare il 2021 più avanti, quando non saremo più obbligati a mascherine, a non poterci abbracciare. Abbiamo 365 giorni di tempo. Vi auguro ogni bene”.