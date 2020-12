Pozzuoli, scossa di terremoto nei Campi Flegrei avvertita dalla popolazione

Pozzuoli. Poco prima delle 23 di oggi una scossa di terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei. Il sisma è stato chiaramente avvertito da quasi tutta la popolazione, anche in alcuni quartieri di Napoli come Soccavo e Pianura. Alcune persone hanno dichiarato di aver sentito una specie di boato e poi aver visto oscillare i lampadari, soprattutto nei piani alti degli edifici. Al momento non sembrano esserci danni a cose o persone, ma solo tanta paura negli abitanti. Ricordiamo che siamo in una zona in cui spesso si verificano eventi sismici legati al bradisismo ed anche questa ultima scossa potrebbe essere collegata all’attività dell’area flegrea.