Postepay down oggi 15 dicembre, cosa è successo?

Ancora un crash . Postepay down oggi 15 dicembre: l’app per accedere alla propria carta prepagata e BancoPosta non funziona oggi e rende impossibile il login all’interno del proprio profilo, impedendo di vedere saldo, estratto conto o effettuare operazioni. Ma cosa succede?

I problemi con Postepay e BancoPosta sono iniziati nella tarda mattinata di oggi e hanno colpito a grappolo gli utenti in tutta Italia che, tentando l’accesso all’app, si ritrovano con schermate d’errore che riferiscono errori nelle operazioni.

Niente panico: si tratta di un down dei server ampiamente diffuso e che sta coinvolgendo migliaia di clienti Postepay, nessun rischio per i vostri risparmi ma solo un errore momentaneo nella corretta fruizione dei servizi digitali Poste Italiane. Ecco il quadro della situazione.

Postepay down oggi 15 dicembre: impossibile aprire l’app e accedere

La mappa di downdetector fornisce come sempre un quadro esaustivo della situazione, indicando in rosso e arancione le zone più colpite dal down di determinati servizi. In questo caso il quadro fornito da Postepay è abbastanza eloquente:

Il report riporta i sintesi i principali disservizi tra cui troviamo un esaustivo 92% di problemi legati all’accesso, 5% per siti web e 2% per il rintraccio spedizioni.

È chiaro che i problemi sono relativi alla controparte mobile e basta poco per accorgersene, tentando l’accesso via app PostePay e BancoPosta ci si ritrova davanti a caricamenti lenti e infruttuosi, schermate d’errore che riportano connessioni internet disattivate e molto altro. Il risultato è sempre lo stesso: impossibile aprire l’app.

Assistenza Poste: come parlare con un operatore

È possibile provare a parlare con un operatore Poste o richiedere assistenza attraverso diversi canali.

Per assistenza su come rinnovare la Postepay, su bollettini postali, vaglia, pensioni e altro bisogna chiamare il servizio BancoPosta, che risponde al numero verde:

800.00.33.22

È possibile chiedere informazioni e riportare disguidi e disagi anche attraverso l’account Twitter @PosteNews.