“Postcards from Positano”: installazione artistica sulla spiaggia Grande fino al 6 gennaio.

Carissimi concittadini, il Sindaco di Positano e l’Amministrazione tutta, in collaborazione con la Pro Loco Positano durante queste feste Natalizie ha promosso una installazione in mostra permanente in località spiaggia grande.

All’ ingresso della spiaggia verrà posizionata una porta semi-aperta, a significare l’uscita del nostro Bel Paese da questo periodo oscuro(“lo spiraglio di luce volto all’orizzonte”),ma anche l’ingresso per chiunque volesse diventare protagonista dell’installazione. Saranno posizionate in forma verticale sul nostro arenile otto grandi cornici orientate verso gli scorci più belli, quelli che hanno reso celebre la nostra città in tutto il mondo. Lo scopo di questa iniziativa, è che chiunque guardi l’opera, possa godere di un effetto di bidimensionalità, ossia, esecutore dell’opera, immortalando lo scorcio mostrato in cornice, protagonista stesso dell’opera, eternandosi all’interno di essa.

Con quest’opera di arte moderna ispirata dal concetto di “essere” e “divenire” l’Amministrazione desidera inviare un messaggio di auguri ai Positanesi e a tutti i nostri amici nel mondo che per le conosciute situazioni, quest’anno non potranno essere nostri graditi ospiti.

Di notte l’installazione sarà illuminata con il nostro tricolore, simbolo di orgoglio, forza e dignità. Un modo per dire che Positano c’è e ci sarà sempre.