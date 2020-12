Positanonews un anno fa la grande festa. Siamo cresciuti ma oggi ci abbracciamo solo a distanza. Una grande storia fatta da 16 anni online, primi in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina su internet , primo giornale online nativo locale infraprovinciale della Campania. Amati, odiati, apprezzati, criticati, riferimento di migliaia di persone che ci seguono sempre più numerosi tutti i giorni. Sempre più innovativi e rinnovati, con tanti giovani che sono entrati nella nostra squadra, presenti sui social, con una web TV nata durante il lockdown per questo maledetto coronavirus covid-19 , che siamo stati gli unici a seguire tutti i giorni direttamente sui posti in Costa d’ Amalfi e Sorrento, con tante altre idee e progetti per i nostri lettori e tanta voglia di abbracciarvi tutti, perchè Positanonews siete voi e vi ringraziamo perchè aumentate sempre ogni giorno di più. Ogni anno facevamo a inizio dicembre una grande festa fra di noi, oggi la facciamo solo virtuale, brindiamo insieme e l’anno prossimo la faremo più grande e più bella di prima