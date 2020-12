Positanonews TG con il Presidente del Consiglio di Massa Lubrense Lello Acone. A intervistarlo Michele Cinque e Gigione Maresca nel format del talk show Madichecosaparliamo. Siamo passati dal Covid, alle ultime novità del territorio , il consiglio comunale di domani sul Bilancio che sarà il primo da Presidente del Consiglio. Abbiamo sentito anche il vice sindaco Giovanna Staiano che ci ha illustrato alcune iniziative e ha fatto una considerazione “Questa seconda ondata è peggiore dal punto di vista umano” , a concludere Aniello Clemente che ha parlato del biblico “Stracciarsi le vesti”

Di seguito il discorso di Lello Acone dopo la nomina , domani sarà il primo consiglio da Presidente.

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, tra gli altri argomenti, tutti importanti, ricordo gli equilibri di bilancio. il regolamento su gli usi Civici e quello sulla protezione dei dati sensibili, e la nomina dei componenti della Commisisone ambientale, si è tenuta l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e la sceltà è caduta sulla mia Persona. Io sono molto onorato di questa decisione che partita dal Sindaco e dal mio Gruppo è stata poi condivisa anche dai due Gruppi di minoranza ottendendo il voto di tutti e diciassette membri del Consiglio Comunale. L’evento mi ha reso molto onorato e lo considero sin d’ora non un traguardo, anche se è il più alto incarico da quando siedo in Consiglio Comunale, ma un punto di partenza ed uno stimolo a fare sempre di più per Voi. Troppo cari le parole spese in mio favore dai Due Capigruppo, Pietro e Lello e del Sindaco Lorenzo, lo sapete Li chiamo sempre per nome come si fa con le persone amiche ed i tanti messaggi ricevuto per whatsapp, messenger e sui social, quello dettomi da una Consigliera ” scelta giusta perchè sei il Consigliere del Popolo” è tra quelli che più mi ha commosso. Mi preefiggi di non salir su nessun piedistallo anzi da oggi stare sempre più tra Voi ed a Vostra Disposizione. Grazie a chi ha avuto fiducia n me sperando di non tradirla. Questo quello che ho riferito ieris era in Consiglio dopo la nomina: