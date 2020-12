Positanonews: oggi in redazione brindisi di Natale 2020 e per il 2021. Anche in diretta

Positanonews. Oggi in redazione brindisi di Natale 2020 e per il 2021. Un brindisi anche virtuale: chiunque può intervenire in diretta cliccando su questo link. Felicitazioni per delle buone feste in redazione ma anche a distanza con brindisi virtuale dalle 11:40. In redazione si entrerà uno alla volta, si terranno le regole del distanziamento e la mascherina, ma non rinunciamo agli auguri!

