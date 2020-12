Positanonews, il calendario 2021, il viaggio continua – da pandemia a favolemia

Non è facile lascarsi un anno alle spalle come il 2020, con tutto quello che è successo, con una pandemia di portata storica. Positanonews è stato sempre presente ‘sul campo’ anche nei mesi del lockdown più duro di marzo ed aprile, accumulando un patrimonio giornalistico che andava preservato, allo stesso tempo andava messo in risalto quanto di buono è stato fatto durante il 2020. E’ nata cosi l’idea di coniugare il ‘viaggio giornalistico’ compiuto da Positanonews con il ‘viaggio fantastico’ di Giuseppe Rispoli . Ed è nato cosi il calendario 2021, ogni mese è caratterizzato da una favola tratta dal libro Favolemia dell’attore-autore positanese Giuseppe Rispoli, sono stati scelti dall’autore i racconti che più si legano a Positano, affiancate dalle foto di Giuseppe Di Martino, Raffaele Di Martino VEP e Daniele Esposito, scelte per rappresentare le favole in immagini. Un viaggio che, partendo dalla copertina del calendario con le foto dei momenti e dei personaggi più rappresentativi della pandemia da Covid ( da Zorro ai nostri eroi positanesi del Cotugno, Raffaele Barba e il dott. Giuseppe Fiorentino), ci porta tra i vari mesi del nuovo anno, con le Favole di Giuseppe Rispoli che ci hanno allietato durante quest’anno che sta per finire.

Il calendario si può trovare presto nei bar e nelle edicole di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, e può essere prenotato tramite mail scrivendo a redazione@positanonews.it

Il libro Favolemia e del seguito Favolemia 2 può essere richiesto scrivendo a favolemia@gmail.com

Il ricavato delle vendite viene destinato in sostegno della famiglia di Alvaro, che tutti conosciamo a Positano.