Positano mantiene azzerato il numero dei contagi da covid-19 in città, complice il gran senso di responsabilità dei cittadini. Il Capodanno, dunque, giungerà in tutta sicurezza nella città verticale, che comunque deve mantenere alta la guardia per conservare il suo primato.

Nell’immagine in alto i dati di oggi, identici agli ultimi giorni.