Questa sera la città di Positano ospita la gara della “Zeppola d’Oro”. La tradizionale sagra positanese giunge quest’anno alla sua XXXIX edizione e, in via straordinaria a causa dell’emergenza sanitaria del covid-19, si sta svolgendo in diretta dalla pagina Facebook del Comune di Positano e di Positanonews.

La serata, presentata dalla splendida Gabriella Maresca, ha visto la sua introduzione con un ricordo di Mariapia Pagano, figlia del leggendario “Zorro”, al quale la città verticale ha dovuto dire addio alcuni mesi fa. Intanto la giuria ha preso posto nella sala consiliare del comune di Positano, in attesa delle zeppole da giudicare e nominare i tre vincitori. Di seguito i nomi dei giurati, che abbiamo potuto ascoltare in esclusiva al momento degli assaggi: la figlia di Zorro Mariapia Pagano, la foodblogger Rosa Cinque, la titolare del bar Internazionale Raffaella Collina, don Giulio Caldiero, il sindaco Giuseppe Guida, l’assessore ed ex sindaco Michele De Lucia, Raffaele Mandara, Antonio Guida dal San Vito Positano e lo chef Emilio Desiderio.

Tra i tanti, il sindaco Giuseppe Guida ha commentato: “E’ una delle manifestaizoni più longeve che abbiamo a Positano e anche in tempo di covid, in una maniera diversa abbiamo voluto riproporla. Se questa tradizione va avanti non è grazie a noi ma grazie a tutti i positanesi. Quest’anno, com’è già stato detto, vogliamo dedicarlo alla memoria di Antonio Pagano ma anche a tutti quelli che negli anni hanno contribuito.”

In palio per i tre fortunati vincitori: i ciondoli artigianali realizzati da IVI gioielli, piatti in ceramica della Ceramica Assunta e composizioni floreali di Posaflora.