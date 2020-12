Positano, X edizione di “Luci per l’Africa”: ecco i biglietti vincenti

Il covid-19 non ferma la beneficenza, e la manifestazione a distanza ha reso possibile l’iniziativa “Luci per l’Africa”, l’evento che il comune di Positano manda avanti ormai da dieci anni per raccogliere fondi in favore orfanotrofio ‘San Gerardo Maiella’ di Porto Novo in Benin.

Di seguito i biglietti vincenti con i rispettivi premi:

1° Premio: cesto tagliata – biglietto 20 D;

2° Premio: 6 bottiglie di vino 2 E;

3° Premio: spumante – 59 D;

4° Premio: quadro Mancuso vele – 60D

5° Premio: quadro Mancuso Positano – 72D