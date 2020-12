Positano, weekend dell’Immacolata. Intervista al sindaco e all’assessore Guarracino

Positano. E’ iniziato il Ponte dell’Immacolata. Abbiamo intervistato il sindaco Giuseppe Guida e Raffaele Guarracino, assessore alla Protezione civile. Come già detto, questa mattina i volontari stanno girando per il paese per consegnare alberelli di Natale e carta velina.

“Stiamo consegnando la carta velina perché vogliamo accendere le luci e renderle colorate in segno di speranza. I giovani di Positano ci stanno una grande mano. Un albero che è segno di forza per il futuro”, ha detto il sindaco. Con il weekend dell’Immacolata si inaugurano le festività natalizie. Oggi alle 18 in piazza dei Mulini ci sarà la Messa dell’Immacolata e poi ci sarà l’accensione delle luminarie.

“Noi siamo la parte operativa. Grazie ai volontari e al forum dei giovani. Abbiamo consegnato 1.100 alberelli e altrettanta carta velina da apporre alla finestre”, ha detto Guarracino.