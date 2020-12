Positano: volontari in giro per consegnare carta velina e alberelli di Natale

Positano. Questa mattina i volontari della Protezione Civile e gli assessori comunali stanno bussando alle porte dei positanesi per consegnare la carta velina da poter apporre alle finestre per rendere tutti insieme “Positano un paese presepe”, per colorare dall’Immacolata i balconi del paese per Natale secondo una antica tradizione della perla della Costiera amalfitana . Il sindaco Giuseppe Guida ha poi voluto omaggiare tutte le famiglie di un piccolo dono, un albero di Natale come augurio di gioia e serenità per queste festività natalizie.

