Positano-Vico Equense: benvenuto Daniele! Mariangela e Angelo festeggiano il secondogenito

Positano e Vico Equense festeggiano una nuova nascita. Fiocco azzurro in casa Gargiulo-Cinque, per accogliere il piccolo e splendido Daniele. Incontenibile la gioia dei genitori, Mariangela e Angelo, che commentano così la nascita del loro secondogenito, che finalmente farà compagnia al fratellino: Oggi il nostro cuore ha sussultato per la seconda volta! È nato Daniele.

Gli auguri più sinceri da Positanonews alle famiglie Gargiulo e Cinque.