Positano: tutto pronto per la tombolata di domani con gli anziani!

Positano. Nella perla della Costiera amalfitana è stata lanciata un’iniziativa pensata per gli anziani in tempi di Covid. Una tombolata online organizzata dal Comune e dalla Croce rossa italiana – Comitato di Costa amalfitana in programma per domani sabato 12 dicembre alle ore 18:00.

La tombolata avverrà tramite piattaforma informatica molto facile da utilizzare appositamente per le persone più anziane. La tombolata è gratuita e in palio ci sono tanti premi! Un grande encomio alla Croce rossa che ha già consegnato tutte le cartelle e spiegato i dettagli.

Chiamare al numero 3335780564 per dettagli e informazioni.