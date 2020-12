Positano. Tombolata per gli anziani, con i nipoti che hanno aiutato i nonni a collegarsi. Il commento di Luigi Ercolino

Positano , Costiera amalfitana. Tombolata per gli anziani, con i nipoti che hanno aiutato i nonni a collegarsi. Il commento di Luigi Ercolino che ha fatto da ausilio alla parte tecnica, con la tombola virtuale con la voce registrata di Pako ( Pasquale Cuccurullo) e il suo prezioso supporto tecnologico ha permesso la realizzazione della Tombolata on line. Gli anziani si sono collegati a distanza, causa Covid, con Meet, ed è stato davvero un successo per la Croce Rossa che ha organizzato l’evento col patrocinio del Comune di Positano. Noi di Positanonews confermiamo, inoltre è stato bello vedere anziani che si incontravano virtualmente dopo un anno che non si sono visti di persona.

“Un grazie a tutti, veramente i vecchietti avevano le lacrime agli occhi, lo spirito della cosa è stato centrato in pieno, i nipoti che hanno aiutato i nonni a collegarsi.

Le connessioni erano 33 ma i partecipanti qualcuno in più, ho fatto due conti e credo che solo una persona non si è connessa in questo periodo che non si ci può incontrare è stato bellissimo per gli anziani vedersi!🥰

Anche con persone che non escono più da tanto tempo e tra di loro salutarsi.

Per me è stata una cosa commovente.”