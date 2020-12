Positano, tombolata per anziani. Ecco il numero giusto da chiamare per l’iscrizione

Positano. Nella perla della Costiera amalfitana è stata lanciata un’iniziativa pensata per gli anziani in tempi di Covid. Una tombolata online organizzata dal Comune e dalla Croce rossa italiana – Comitato di Costa amalfitana in programma per sabato 12 dicembre alle ore 18:00.

La tombolata avverrà tramite piattaforma informatica molto facile da utilizzare appositamente per le persone più anziane. E’ necessario iscriversi entro il 10 dicembre, dopodiché si avranno tutte le informazioni necessarie per partecipare. Non ci sono limiti di età! La tombolata è gratuita e in palio ci sono tanti premi!

Chiamare al numero 3335780564 per l’iscrizione. Quello della locandina girata fino a ora è sbagliato.