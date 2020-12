Positano, strade ricoperte da escrementi di cane. La rabbia dei cittadini: “I padroni devono raccoglierli”

Disagi a Positano. Molti cittadini hanno lamentato sui social il fatto che le strade e i vicoli siano invasi di escrementi di cani non raccolti dai rispettivi padroni. “Questo è il vicolo della Chiesa nuova dove ormai non ci si può camminare più….e dobbiamo tenerci sto schifo avanti le porte di case!!!“, ha commentato un cittadino, allegando una foto che pubblichiamo.

“La colpa è dei padroni dei cani. Incivili e basta, non diamo la colpa agli operatori ecologici, che tra l’altro, non sono tenuti a rimuovere gli escrementi di cane“, leggiamo sotto un post. E ancora: “Direi dove sono i padroni dei cani!? hanno i cani solo per capriccio, è come avere un figlio appena nato e non gli cambi mai il pannolino un esempio a via Boscariello che da sempre ci sono persone che fanno i perbenisti, quando passeggiano con il proprio cane che fa i bisogni si girano dall’altra parte fino a quando non incontrano all’improvviso una persona che gli fa notare la cosa anche senza dirgli nulla dicono tipo ha non mi ero accorta, ci vuole civiltà altro che spazzini“.

“In tutte le strade, vicoletti e scale, sono in condizioni pietose , da Montepertuso a Positano in questi ultimi anni abbiamo esagerato“, scrive indignata una signora. Solleviamo questa problematica e invitiamo i proprietari degli animali ad avere più cura e attenzione.