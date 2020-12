Positano sotto la pioggia. Tuoni, lampi e scale allagate . Sembra un film già visto . Anche col Covid non cambia la scena .Con la pioggia le scale di Positano in Costiera Amalfitana diventano dei fiumi e diventano impercorribili. Oggi molti positanesi chiusi in casa a causa di un vero e proprio diluvio, pubblichiamo anche un video. Il problema di Positano è che il paese della costa d’ Amalfi si ritrova un sistema fognario obsoleto e la costruzione di scale senza prevedere le adeguate antiche accortenze dei muratori di una volta, che facevano i giusti acclivi adeguati però all’epoca, e senza costruire le fogne bianche neanche per lavori recenti (Via Boscariello). Per quelle nere purtroppo a volte addirittura saltano. Alcuni casi sono segnalati a Fornillo sulla curva della Grotta, che diventa pericolosa, e Liparlati o Via San Sebastiano.

Ci segnalano problemi con la pioggia a Ravello verso il Valico di Chiunzi e su Vico Equense .

Ricordiamo che c’è allerta meteo in Campania le coste di Salerno e Napoli sono sotto la pioggia .

Attenzione per la viabilità.