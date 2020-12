Positano, sospensione idrica lunedì 14 dicembre.

Per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione in via Pasitea del Comune di Pasitea si che comunica che lunedì 14 dicembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00, salvo imprevisti, si sospenderà l’erogazione idrica.

A causa dei lavori si verificheranno interruzioni idriche nelle seguenti strade:

Via Chiesa Nuova

Via Dei Coralli

Via Scalinatella

Via Mangialupini

Via Pasitea dal bar Internazionale a Fornillo

Via Pastiniello

Vicolo Montuori

Via Della Feluca

Via Monte

Via San Giovanni

Via Santa Caterina

Via Dei Merletti

Via Dei Glicini

Via Maria Netti

Via Del Canovaccio

Via Dei Gladioli

Via S.Teresa

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.