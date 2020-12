Positano SOS Animali. La denuncia “Ucciso un gatto padronale con un colpo di fucile”

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Nonostante le immagini molto forti, abbiamo deciso che mostrarle possa sensibilizzare quante più persone possibili. La violenza non è mai giustificabile e speriamo di non assistere mai più a questi episodi, perché questi atteggiamenti non possono e non devono continuare ad essere perpetrati in una società del 21esimo secolo.

.

Il giorno 5 dicembre a Positano in via della feluca, è successo un fatto gravissimo che ha visto coinvolto il gatto del video, un gatto padronale.

È stato trovato in uno stato di estrema sofferenza e, dopo essere stato soccorso da una nostra volontaria è stato subito portato dal veterinario.

Lì dopo due giorni di estrema agonia è deceduto. La diagnosi?

Morto a causa di un colpo di fucile a piombino. Quando succedono queste cose non possiamo che rimanere basiti e inorriditi. Ma ancor di più quando accadono in una comunità piccola come la nostra dove tutti ci conosciamo.

E purtroppo non è la prima volta. Chiediamo giustizia per gli animali che subiscono queste barbarie. Il nostro appello va a chi vive nella zona e può dare qualsiasi informazione che possa ricondurre a chi ha compiuto questo atto vergognoso e vigliacco, in modo da poter fare una denuncia mirata.

Aiutateci a fermare chi maltratta e uccide gli animali.

Siamo sempre disponibili a ricevere segnalazioni e ad intervenire.

Siamo sempre pronti per difenderli e tutelarli. Siamo e saremo sempre in prima linea per il loro benessere e per diffondere l’amore ed il rispetto verso tutti gli esseri viventi.

.

.

.

Positano SOS Animali

“Non restiamo indifferenti a chi ci ama incondizionatamente”

.