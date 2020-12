Positano. Solstizio d’inverno. Il “raggio verde” nel cielo del tramonto di Peppe Di Martino

Positano , Costiera amalfitana . Il “raggio verde” nel cielo del tramonto di Peppe Di Martino “…un raggio verde, ma di un verde meraviglioso, di un verde che nessun pittore può ottenere sulla sua tavolozza, un verde di cui la natura nè nella varietà dei vegetali, nè nel colore del mare più limpido, ha mai riprodotto la sfumatura!

Se c’è del verde in paradiso, non può essere che quel verde, il vero colore della speranza.” – Jules Verne. E’ con questo post che il fotografo e informatico Peppe Di Martino coglie il Solstizio d’Inverno che ci avvicina al Natale, la prospettiva verso Li Galli, Capri, la Costa di Sorrento e Punta Campanella è quella di un dipinto, una “guache” d’artista. Ma ieri è stata una giornata speciale per i fotografi ed ecco anche la “Stella di Natale” la congiunzione Giove – Saturno .