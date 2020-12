Positano si riconferma covid-free: zero positivi nel bollettino di oggi

L’Unità di Crisi del comune di Positano pubblica il bollettino di oggi relativo all’emergenza sanitaria nella città verticale, che il giorno della Vigilia di Natale ha ricevuto da Santa Claus l’appellativo di covid free, così come nella prima fase dell’emergenza di marzo.

Dati che permettono alla perla della costiera amalfitana di trascorrere le festività in pace e serenità. Il distanziamento sociale e la mascherina, tuttavia, dovranno accompagnarci ancora per un po’, perché come ci ha insegnato questo subdolo nemico, una nuova ondata di contagi è sempre dietro l’angolo.