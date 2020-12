Positano sempre più covid free, oggi 5 guariti: rimangono solo 2 i positivi

Positano. Il Comune, nel consueto aggiornamento sulla situazione dei contagi da Covid-19 in città, rende noto che nella giornata odierna non ci sono stati nuovi casi di Coronavirus mentre si registra la guarigione di 5 cittadini. Il numero degli attualmente positivi sul territorio comunale scende, quindi, a 2.

Il Sindaco Giuseppe Guida, dal centro operativo comunale, è in costante contatto con i nostri concittadini, che sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.

Dal centro operativo di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.