Positano: sabato 19 dicembre torneranno le 500 di Babbo Natale!

Positano. Sabato prossimo nella perla della Costiera amalfitana torneranno le 500 in sfilata per dare i doni di Babbo Natale ai nostri bambini. La prima sfilata delle 500 di “Babbo Natale” in versione natalizia, con il contributo del “Club dei 500” c’è stata donenica scorsa 13 dicembre, dopo una spettacolare anticipazione notturna di Positanonews.it, una sfilata ststica fatta a Santa Lucia, ma doveva esserci l’Immacolata l’8 dicembre in diretta con Thurnau, rinviata a causa delle avverse cobdizioni meteo dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida che sta orga3davvero un Natale bellissimo, in collaborazione con tutto il paese, nonostante il Covid. Nuovo appuntamento per il 19 dicembre.

L’idea è quella di trasformare macchine d’epoca ..in tema natalizio sorprendendo bambini e non solo… regalando emozioni, caramelle e cioccolata. Il programma prevede sfilate per le vie di Positano toccando frazioni con musica e doni ai più piccini ed altri eventi meravigliosi che allieteranno il Natale.