Positano: Ruggero De Pari nominato Revisore unico dei conti

Positano (Costiera amalfitana). Dato atto che il dott. Del Prete Umberto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017, è stato nominato Revisore unico dei conti del Comune di Positano per il periodo dal 28.11.2017 al 27.11.2020, il sindaco Guida e l’amministrazione hanno deliberato di nominare, ai sensi del titolo VII del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, Revisore unico dei conti del Comune di Positano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data del 30.11.2020 il dott. De Pari Ruggero risultato primo revisore estratto designato per la nomina nel verbale in data 16.11.2020 del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di Positano.

Qui è possibile consultare la delibera.