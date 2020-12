Positano, rinviato il giro in trenino del 23 dicembre

A causa delle restrizioni covid-19 il giro di Positano in trenino previsto per il giorno 23 dicembre è rinviato! Un provvedimento decisamente infelice, ma dovuto, quello annunciato dall’amministrazione comunale della città verticale.

Il Natale sembrava quasi potersi avvicinare alla normalità in quel di Positano, che conta un calo drastico dei contagi da covid-19 come nel resto della Campania. Le restrizioni adottate dal Governo, tuttavia, hanno costretto l’amministrazione Guida a rinviare l’evento tanto atteso per far fronte alla zona rossa attiva da domani, 23 dicembre, su tutto il territorio italiano.

Intanto, ai cittadini positanesi, non resta che rallegrarsi con la splendida iniziativa delle Fiat 500 targate Babbo Natale, che proprio quest’oggi sono approdate nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle.