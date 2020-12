Positano, Costiera amalfitana . Ci stanno arrivando decine di telefonate per segnalare in mare la presenza di un rimorchiatore “sembrerebbe trasportare una piattaforma petrolifera”, telefonano in decine in redazione. Ritornano vecchi fantasmi: ricordiamo che anni fa abbiamo combattuto a lungo contro questa situazione in Costiera amalfitana. Il nostro carissimo Francesco Ruotolo è sempre stato in prima linea per la battaglia. Cercheremo di andare a fondo e capire se le segnalazioni dicono il vero.

Aggiornamenti . Come detto, siamo andati a fondo per capire se quanto ci hanno segnalato era vero. Fortunatamente il rimorchiatore con piattaforma petrolifera Sea dream è solo di passaggio; è diretto al porto di Salerno. Ringraziamo la Capitaneria di Porto per l’informazione che poi abbiamo dato a tutti per tranquillizzarli. In questo tempo di Covid ogni novità crea preoccupazioni ed è segno del clima che ci stanno facendo vivere.

Chi ha visto la mastodontica struttura, trainata da un rimorchiatore, si è chiesto incuriosito cosa stesse accadendo ma nella realtà nulla di particolare, uno spostamento della petroliera dal porto di Civitavecchia dal Lazio alla Campania da Napoli a Salerno passando per la Costa di Sorrento a quella di Amalfi

Questa mattina i primi avvistamenti segnalati fra Massa Lubrense e Tordigliano ( nel territorio di Vico Equense) di fronte a Li Galli verso Positano e poi pian piano attraverso il mare della Costiera Amalfitana è stata avvistata dai cittadini di Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Maiori ed Erchie, Verso il largo di Capodorso dove si dovevano fare le perforazioni della Elf , e Cetara fino a Vietri sul mare fino a giungere a Salerno.