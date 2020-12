Positano, rimane costante il numero dei positivi

Aggiornamento Covid-19

Attualmente risultano sette persone positive al covid-19.

Oggi non si registrano casi positivi.

Il Sindaco, dal centro operativo comunale, è in costante contatto con i nostri concittadini, che sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.

Dal centro operativo di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.