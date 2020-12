Positano Red. Rosso il colore dell’amore , al Sirenuse un libro per le coppie in luna di miele. Le foto di Roberto Salomone

Positano R e d. Nella perla della Costiera amalfitana l’hotel Albergo Le Sirenuse, la storica residenza della famiglia Sersale, diventato uno dei migliori alberghi del mondo, non ci si ferma con la creatività e la classe. Rosso è l’aspetto dell’albergo, il rosso che richiama a Pompei, e qui , sulla discesa che va alla spiaggia, si arriva fin sopra la Villa Romana di Positano, rosso è l’amore ..

The color of Amore – it’s no wonder we love it in a romantic place like Le Sirenuse. Do you have one of our scarlet fabric-covered books?

R o s s o.

E’ il colore dell’amore. Come non celebrare il rosso, allora, alle Sirenuse? L’abbiamo fatto con un piccolo libro di frasi e aforismi amorosi che regaliamo alle coppie in luna di miele.

