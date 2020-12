Positano, quest’anno la XXXIX edizione della Zeppola d’Oro sarà in versione online!

Quest’anno la pandemia di covid-19 ha imposto uno stop a tutti gli eventi, l’Amministrazione comunale, unitamente all’ASD San Vito Positano e Positanonews media partner, ha deciso di riproporre la tradizionale Festa della Zeppola, giunta alla sua XXXIX edizione, in maniera innovativa ed alternativa, con il forte intento di non perdere la tradizione di questo evento, che unisce tutto il paese con momenti di svago e convivialità.

Quest’anno il tradizionale concorso per la Zeppola d’oro sarà in versione on line!

Le modalità saranno diverse, ma non per questo verranno meno i valori e le peculiarità di questo evento così sentito e voluto dall’intera cittadinanza.

I partecipanti potranno iscriversi telefonando o con messaggio whatsapp al numero 3315725853

Lunedì 28 dicembre alle ore 12.00, si chiuderanno le iscrizioni per il concorso che premierà le zeppole più buone e più originali.

I partecipanti potranno preparare i loro piatti e consegnarli presso il municipio, oppure i volontari della protezione civile e i ragazzi del San Vito Positano passeranno a ritirare i piatti a domicilio (in questo caso inserire insieme al piatto, nome, cognome e telefono).

Per seguire la premiazione sarà organizzata una diretta streaming, con la quale tutti potranno sentirsi presenti seppur attraverso un pc.

Non mancherà la classica giuria che assaggerà le vostre delizie e decreterà il vincitore delle seguenti categorie: la bontà delle zeppole di patate, la bontà delle zeppole di pasta cresciuta, e il piatto con la decorazione più bella e originale.

In palio per i tre fortunati vincitori: i ciondoli artigianali realizzati da IVI gioielli, piatti in ceramica della Ceramica Assunta e composizioni floreali di Posaflora.