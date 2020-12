Positano, questa sera prove di accensione dell’Albero di Natale. Domani, martedì 8 dicembre 2020, a Positano si terrà il grande evento dell’accensione dell’Albero di Natale in diretta, in contemporanea con la città gemellata di Thurnau. Sarà l’evento più internazionale della Costiera Amalfitana, e si terrà proprio nella perla della Costa d’Amalfi. Questa sera le prove con Pako: un piccolo spazio allestito con una poltrona e la casella delle lettere, dove i bambini avranno la possibilità di fare delle foto con Babbo Natale in maniera contenuta, in linea con le normative anti contagio.

Anche con il Covid Positano si distingue nel mondo: non poteva mancare il nostro amico Pasquale Cucurullo, che già anima Facebook con i suoi post, ed è un perfetto Babbo Natale, nonché un grande intrattenitore delle tombole positanesi.

Per questo motivo ci saranno delle sorprese, che non vi riveliamo ancora!