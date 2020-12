Positano quasi covid-free. Il sindaco Guida: “Vicini a contagi 0”

Positano. In una giornata molto piena per la perla della Costiera amalfitana, tra brutte e liete notizie, abbiamo intervistato anche il sindaco Giuseppe Guida e il vicesindaco Margherita Di Gennaro. Il sindaco ci parla della situazione Covid nel suo comune: “E’ un momento positivo, Positano è vicina a essere covid-free. Questa mattina abbiamo i risultati dei test avvenuti qualche giorno fa. Eravamo a 7 unità positive ma abbiamo avuto la guarigione dei altri concittadini, quindi siamo vicini al numero 0”.

Ma, si raccomanda il sindaco, si devono continuare a rispettare tutte le normative anti-contagio. “Aspettiamo il Dpcm per capire come affrontare il periodo natalizio”. Intanto Positano ha organizzato grandi iniziative, come la tombolata degli anziani e la sfilata delle 500. Nuove sfilate delle 500 previste il 19 e il 22 dicembre.