Positano, prossimo consiglio comunale il 29 dicembre

Positano. L’amministrazione guidata dal sindaco Guida avvisa i cittadini che il prossimo consiglio comunale si terrà martedì 29 dicembre alle 15:00 in prima convocazione e in seconda convocazione il giorno successivo, mercoledì 30 dicembre, alle ore 15:00 nella sala consiliare “Salvatore Attanasio” per deliberare sugli ordini del giorno che si trovano in allegato. La seduta sarà a porte chiuse a causa della pandemia.

Qui è possibile leggere l’avviso.