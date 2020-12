Positano, premio “Sportivo dell’anno” Positanonews 2020. Tra i nomi quello di Giovanni Fusco

Positano, arriva il Premio “Sportivo dell’anno” Positanonews 2020. Il primo nome è quello di Giovanni Fusco che ha deciso di andare in pellegrinaggio a San Giovanni Rotando percorrendo tutto il percorso in bicicletta, sperando che San Padre Pio possa intercedere per farci superare questo difficile momento storico. Se avete altri nomi di sportivi da segnalare perché meritevoli del premio inviate una mail a direttore@positanonews.it o collegarsi alla pagina Facebook di Positanonews. Aspettiamo le vostre preziose segnalazioni.