Positano/Praiano, oggi e domani la presentazione dell’offerta formativa per le iscrizioni al nuovo anno scolastico

Positano/Praiano, oggi e domani la presentazione dell’offerta formativa in modalità telematica per le iscrizioni al nuovo anno scolastico. In vista delle iscrizioni all’a.s. 2021-22, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio” Stefania Astarita, presenterà l’offerta formativa per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria I grado) in modalità telematica, mediante la piattaforma Google Meet, secondo il seguente calendario:

martedì 15 dicembre 2020

SCUOLA INFANZIA

Ore 11.00-12.00

SCUOLA PRIMARIA

Ore 16.00-17.00

mercoledì 16 dicembre 2020

SCUOLA SEC. I GRADO

Ore 14.30-15.30

I genitori interessati potranno partecipare all’incontro utilizzando i seguenti link:

Scuola Infanzia: http://meet.google.com/bca-zphm-fpi

Scuola Primaria: http://meet.google.com/thv-ybdv-puw

Scuola Secondaria I grado: http://meet.google.com/rtt-wvsc-qjf