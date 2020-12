Positano/Praiano, la preside Stefania Astarita: “Sempre pronti ad adeguarci alle nuove direttive”.

A seguito della riunione dell’Unità di Crisi, e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana, nell’ordinanza viene stabilito che sarà consentita, a partire dal 9 dicembre 2020, l’attività didattica in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell’infanzia fino alla seconda classe della Primaria. In vista della prossima ordinanza regionale, a dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, Stefania Astarita, ci ha detto: “Le responsabili di plesso comunicheranno gli orari alle classi in presenza ed a quelle a distanza, come abbiamo già fatto in precedenza. Però attendiamo l’ordinanza, perché a volte queste anticipazioni non sono poi sempre state confermate dall’ordinanza. È comunque altamente probabile che entrino solo le prime e le seconde. La scuola è pronta con l’organizzazione in presenza ed a distanza secondo quanto sarà disposto dall’ordinanza regionale: siamo pronti per qualsiasi tipo di organizzazione“.