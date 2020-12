Positano-Praiano. Gli auguri della preside Stefania Astarita dell’Istituto Comprensivo.

In un anno molto difficile, che sta mettendo a dura prova tutti noi, l’augurio migliore che sento di fare all’intera comunità scolastica, per le imminenti festività, è di ritrovare insieme i valori genuini del Natale, ossia la solidarietà e la fratellanza. Essere pienamente una comunità, oggi più che mai, ha assunto il significato di sentirsi responsabili dei propri comportamenti, non solo per se stessi, ma anche per gli altri.

La salvaguardia del nostro bene più prezioso, la salute, passa per questa assunzione di responsabilità, che si traduce nel saper vivere superando i confini

dell’individualismo, con lo sguardo e il cuore rivolti all’altro. Il Natale sarà autentico se sapremo sentirci tutti fratelli, ciascuno parte della stessa

famiglia, da rispettare e amare, da sostenere e aiutare, un po’ come accade in questa meravigliosa immagine di una grande e variopinto albero di Natale, formato da tanti alberi diversi, realizzati dagli alunni della scuola dell’ infanzia dei plessi di Positano, Montepertuso e Praiano.

Se un solo alberello modificasse la sua posizione, ossia la sua funzione, sarebbe compromessa l’armonia dell’insieme e l’albero presenterebbe dei vuoti, delle asimmetrie. Che la nostra sfida, oggi e per il nuovo anno, sia questa: acquisire la consapevolezza di essere ciascuno funzionale all’altro, sentirci ognuno parte attiva di un tutto, diventare come uno di questi piccoli alberi, resi più belli dal fatto di essere uniti e coesi, per realizzare un disegno più grande, con i colori della solidarietà, dell’amore e della speranza.

Buon Natale e un sereno Anno Nuovo a tutti!