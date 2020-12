Positano-Praiano, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2020, i lavori dei bimbi dell’IC Porzio

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2020, i bambini dell’IC “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano hanno realizzato dei bellissimi disegni che potete ammirare CLICCANDO QUI

Sin da piccoli i bambini sono guidati dai propri insegnanti affinché possano crescere con le idee il più chiare possibile di che cosa sia giusto per se stessi e per gli altri, attraverso discussioni, letture mirate, e la conoscenza della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in cui sono stati riconosciuti come soggetti di diritti e non più semplice oggetto di tutela e protezione, e questa Giornata è l’occasione per fermarsi a riflettere.

Classi I primaria Positano

Gli alunni di classe prima, con la maestra Luigia, dopo aver espresso i loro diritti come bisogni fondamentali, ne hanno scelto uno per loro importante e lo hanno illustrato, realizzando un collage.

Classe II A primaria Positano

Gli alunni della II A, con la maestra Sara, ricollegandosi allo studio del nome come categoria grammaticale, hanno lavorato sull’articolo numero 7 della dichiarazione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta del diritto di avere un nome e che questo nome, insieme al nome dei genitori del bambino, venga registrato. Partendo dalla lettura dell’articolo, si è passati ad una discussione guidata che ha posto l’attenzione sull’identità e sull’importanza per i bambini di avere dei documenti di riconoscimento. I bambini hanno subito evidenziato che i documenti servono, ad esempio, per viaggiare e per iscriversi a scuola. Sono quindi indispensabili all’accesso a tanti diritti. A quel punto i bambini hanno visionato ognuno il proprio documento di identità e in seguito ne hanno creato uno con fogli, matite e colori. Con la speranza che ogni bambino del mondo possa ottenere i documenti indispensabili ad una vita serena e universalmente riconosciuta.

Classe II B primaria Positano

Gli alunni della classe II B, con la maestra Maria Pia, hanno letto e commentato i diritti, poi ciascuno ne ha scelto uno da rappresentare con il disegno e una didascalia.

Classe IV A primaria Praiano

Con la maestra Flavia, partendo dalle notizie apprese fin dall’anno scorso, gli alunni della classe terza hanno discusso sull’importanza di tali diritti, seguiti comunque da doveri, che sono, potremmo dire, l’altro aspetto da tener presente. Partendo dalla poesia “Diritti e doveri” di Anna Sarfatti, titolata anche “ChiAMA il diritto, risponde il dovere” si è giunti ad una riflessione critica e alla realizzazione di un elaborato personale. Infine hanno guardato guardato un video, dal quale è scaturito un bel disegno.

Classi IV primaria Positano

Gli alunni delle classi quarte di Positano hanno svolto un percorso multidisciplinare di lingua italiana, arte ed educazione civica, leggendo gli articoli della Convenzione dall’edizione semplificata dell’Unicef, riflettendo sui cinque articoli che più li hanno colpiti e realizzando anche disegni. Hanno riflettuto sulla differenza tra diritto e dovere e svolto ricerche sulla condizione dei bambini nei vari Paesi dove questi non sono tutelati. Infine hanno realizzato un manifesto collaborativo per attirare l’attenzione sull’importanza di non calpestare i diritti dei bambini. Qui mostriamo un estratto di tutto il lavoro svolto.

Classi V primaria Positano

Sull’argomento gli alunni delle classi quinte hanno svolto un lavoro interdisciplinare tra Ed. Civica, Italiano ed Arte che prevedeva la ricerca di informazioni sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, la lettura e il commento di alcuni articoli in essa contenuti e l’illustrazione di quei diritti che per loro erano più importanti.