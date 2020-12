Positano. Posaflora ha installato l’albero di Natale. Abbiamo immortalato una foto con il sindaco di Positano Giuseppe Guida e Giuseppe Milano.

Dal 1958 Posaflora serve l’intera Costiera Amalfitana con moderni progetti floreali. “La nostra attenzione ai dettagli e la qualità del servizio è ciò che ci separa dalla concorrenza. La vostra soddisfazione è molto importante per noi per costruire un futuro rapporto commerciale. Lo stesso vale per un destinatario soddisfatto che diventerà sicuramente un futuro cliente. Questo è il motivo per cui ogni ordine viene trattato con la massima cura e progettato con i fiori più freschi di stagione. Prendetevi il vostro tempo e sfogliate le nostre selezioni online per aiutarvi a trovare il regalo perfetto per esprimere le vostre emozioni”, si legge sul loro sito web.