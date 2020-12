Positano-Piano, manca la connessione internet causa maltempo. Impossibile fare la Dad

Positano-Piano. Il maltempo continua ad abbattersi sulla Costiera amalfitana, causando non pochi danni. Questa mattina un ennesimo brutto risveglio per i bambini e i genitori della città verticale. A causa del cattivo tempo in alcune zone si riscontra l’assenza della connessione internet. Un problema per tutti i ragazzi che devono fare la Dad. Ma anche per chi lavora da casa in modalità smart working.

AGGIORNAMENTI

Lo stesso disagio va avanti anche a Piano di Sorrento da circa 2 giorni. Lavori a via Cavone hanno danneggiato la fibra e due zone si trovano senza connessione. Funziona solo con hotspot mobile.

Riportiamo la notizia nella speranza che il problema si possa presto risolvere.