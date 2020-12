Positano piange la scomparsa di Luisa Barba, di anni 85

Positano. E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Luisa Barba in Fusco, di anni 85. A dare il triste annuncio il marito, la figlia, i figli, la nuora, il genero, le sorelle, i fratelli, i nipoti e i parenti tuti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in via Pestella 76 domani venerdì 4 dicembre alle ore 9:00 per la chiesa di S. Maria delle Grazie in Montepertuso.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore e fa le sue condoglianze.