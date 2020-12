Positano, pericolo al molo post mareggiate: zona interdetta dal sindaco

A due giorni dal disastro maltempo in costiera amalfitana, non potevamo fare a meno di segnalare le condizioni in cui versa il molo di Positano a causa delle violente mareggiate innescate da un Libeccio che non ha lasciato scampo a nessuna riva della Diva Costa.

Il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, non ci ha pensato due volte ed ha immediatamente predisposto l’interdizione della zona, estremamente pericolosa al transito vista la pavimentazione inesistente in parte.