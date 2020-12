Positano: operai al lavoro per ripulire le spiagge dopo le mareggiate

Positano. Così come sta avvenendo per altri comuni in Costiera amalfitana (a Minori, per esempio), anche nella città verticale si sta tentando di ripristinare i danni causati dalle mareggiate. Molte le conseguenze portate dal maltempo di questi giorni. Operai all’opera in spiaggia per ripulire tutto con attrezzi e gru. Un grande encomio per il loro impegno. La speranza è che la situazione non peggiori, sebbene la Protezione civile della Campania ha segnalato un peggioramento dalle 18.

Come dicevamo, tanti i danni causati dalle cattive condizioni climatiche e dalle mareggiate. Il forte mal tempo di ieri, tra fitta pioggia e raffiche di vento, ha provocato anche il blackout delle linee elettriche. Questa situazione ha lasciato i cittadini della Costiera Amalfitana privi di elettricità per un periodo di tempo non troppo breve. In alcune zone c’è ancora l’assenza di corrente.