Positano: oggi le 500 di Babbo Natale partiranno da Piazza Thurnau verso Montepertuso e Nocelle

Positano. Oggi martedì 22 dicembre nella perla della Costiera amalfitana tornano le 500 in sfilata per dare i doni di Babbo Natale ai nostri bambini. Da Piazza Thurnau (sopra il Comune), alle 14.30, partiranno alla volta di Montepertuso e Nocelle.

La vigilia di Natale, il 24 alle ore 10.30, con partenza da Fiume della Noce, ci sarà il giro in trenino a tema natalizio, seguito dalla sfilata delle 500. La prima sfilata delle 500 di “Babbo Natale” in versione natalizia, con il contributo del “Club dei 500” c’è stata domenica scorsa 13 dicembre, dopo una spettacolare anticipazione notturna di Positanonews.it. L’iniziativa ha avuto così tanto successo che è stata riproposta in Costiera, ad Atrani e Amalfi, ma anche in Penisola sorrentina: ieri a Meta.

Un’idea fantastica per regalare gioia e allegria in un momento così delicato!