Positano, nessun nuovo caso di Coronavirus. Restano 7 gli attualmente positivi

Il Comune di Positano pubblica, come ogni giorno, il report di aggiornamento sulla situazione epidemiologica nella città della costiera amalfitana. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus nella città verticale. Non essendoci state neanche ulteriori guarigioni il totale degli attualmente positivi sul territorio comunale resta fermo a 7.

Il Sindaco, dal centro operativo comunale, è in costante contatto con i nostri concittadini, che sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.