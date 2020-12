“Positano nera”: il circolo dei ragazzi degli anni Sessanta, quando i telefonini non esistevano.

“Era un circolo dove ci divertivamo tutti i ragazzi della Chiesa Nuova. Non posso raccontare la gara che si faceva per entrare a farne parte, ma eravamo circa una trentina. Si chiamava Positano Nera, stava alla Chiesa Nuova, in via Corvo. Era proprio un club. Ci divertivamo e giocavamo”, ci ha detto Ciro Marrone.

Insomma, nella perla della Costiera Amalfitana degli anni Sessanta la Chiesa Nuova, così come adesso, era un vero e proprio luogo di aggregazione. Questi giovani positanesi, ai tempi in cui i telefonini ancora non esistevano, entravano a far parte del circolo per passare le loro giornate in compagnia l’uno dell’altro. Si tratta di una pagina di storia poco conosciuta, una storia del popolo di cui nessuno parla. Una storia che fa parte dell’anima della città.