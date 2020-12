Positano, Nello Buongiorno stasera alla trasmissione “The Voice Senior” su Rai 1

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Stasera alle ore 21.30 appuntamento imperdibile su Rai 1 per la puntata di “The Voice Senior” condotta da Antonella Clerici dove abbiamo visto la partecipazione come concorrente del positanese adottivo, nativo di Torre Annunziata in provincia di Napoli, Nello Buongiorno. Nello è una delle voci più belle della Campania , che ha fatto della musica la componente essenziale della sua vita.

Durante la manifestazione, iniziata con riprese dalla splendida Positano sulla Costa d’ Amalfi, ha poi cantato “Io Amo” di Fausto Leali, si sono girati tutti i giurati e hanno cantato con lui , ma poi Nello ha scelto di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio.

Forza Nello, tutta Positano – e non solo – tiferà per te certi che la tua voce incanterà anche in seguito.

Auguri e in bocca al lupo da Positanonews.