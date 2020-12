Positano: Nello Buongiorno si ferma alla semifinale di The Voice. Splendida interpretazione di Baglioni

Positano (Costiera amalfitana). Nella puntata di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020, di The Voice Senior i coach Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Al Bano e Jasmine Carrisi e Clementino hanno scelto i finalisti che si sfideranno nell’appuntamento (in diretta) di domenica prossima. Ecco i finalisti, suddivisi per team, della trasmissione condotta da Antonella Clerici. Purtroppo il nostro Nello Buongiorno di Positano si è fermato alla semifinale. Impegnativa “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni, il coach Gigi d’Alessio ha sottolineato “Estensione impegnativa” ma Nello è stato grandissimo comunque

Team Gigi D’Alessio: Elena Ferretti e Marco Guerzoni.

(eliminati Giancarlo Cajani, Nello Buongiorno, Perla Trivellini e Laura Grey).

Team Carrisi: Tony Reale e Rita Mammolotti

(eliminati Gianni Pera, Ann Harper, Gennaro Velardi e Alida Ferrarese).

Team Clementino: Roberto Tomasi e Alan Farrington.

(eliminati Pietro dall’Oglio, Roberto Tomasi, Franklin Montague, Michele La Penna e Ambra Mattioli).

Team Loredana Bertè: Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino.

(eliminati Laura Fedele, Giulio Todrani – il papà di Giorgia ha partecipato e cantato a distanza, in collegamento, essendo risultato positivo al coronavirus -, Roberta Cappelletti e Massimo Vita).

Da segnalare che la puntata di ieri – la semifinale – è stata interrotta nella parte iniziale dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha illustrato i contenuti del nuovo Dpcm, che riguarda le imminenti festività natalizie (Canale 5, invece, ha scelto di proseguire la normale programmazione e quindi il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è proseguito senza sosta alcuna) e si è chiusa quindi ben oltre mezzanotte (00.42, per la precisione).

Ultima curiosità: Antonella Clerici durante la puntata (registrata) di ieri di The Voice Senior ha annunciato una “chicca” in programma per la finale di domenica, facendo intendere che anche i cantanti eliminati saranno in qualche modo presenti nell’appuntamento di domenica il riferimento è a alla canzone di Natale che vedrà protagonista l’intero cast dei concorrenti, impegnati nel brano di Mariah Carey All I Want for Christmas is you. Un grande classico (già registrato), che caratterizzerà la finale in programma tra due giorni.